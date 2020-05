Rick & Morty, niente sci-fi nell'anteprima del nuovo episodio

Dopo l'episodio della scorsa settimana, "The Vat of Acid Episode", dedicato a una fuga del tutto particolare, ecco che Adult Swim regala ai fan di Rick and Morty una nuova anteprima della quarta stagione, questa volta del nona puntata, pubblicando via social una divertente clip del penultimo episodio.

Il titolo del nuovo episodio è "Childrick of Mort" e sembra che tornino a essere più centrali i restanti membri della famiglia. Finora, la quarta stagione di Rick and Morty ha decostruito in modo abbastanza significativo il rapporto tra nono e nipote, anche in termini di meta-obiettivi differenti, ma i co-protagonisti sono stati lasciati un po' in disparte.



Nel nono episodio la Famiglia Smith tornerà invece unita, per una vacanza del tutto particolare. Soprattutto, come vediamo anche nella clip, lontani dalle loro stramberie spazio-dimensionali, "le ca**ate fantascientifiche", come le chiama poco amorevolmente il povero Jerri, che chiede a Rick e Morty di non gettarsi in una delle loro pericolose avventure di stare alla larga da ogni tipo di assurdità. E aggiunge: "Fatevi piuttosto una bella inalata di natura".



Rick and Morty 4 si concluderà poi con il decimo episodio, che andrà in onda il prossimo 31 maggio e sarà intitolato "Star Mort Rickturn of the Jerri", con chiaro riferimento e omaggio a Star Wars nel titolo e possibilmente nella trama.