Rick & Morty, lo showrunner: 'Un film diretto da Zack Snyder? Sarebbe davvero forte!'

Zack Snyder alla regia di un film di Rick & Morty? Se chiedete allo showrunner della serie animata di Adult Swim, Scott Marder, la sua risposta sarà: "Si, per piacere!".

Mentre noi attendiamo con trepidazione l'arrivo della quinta stagione di Rick & Morty su Netflix, in America continuano le avventure del duo animato nato dalla fantasia di Dan Harmon e Justin Roiland, e nel frattempo si gioca di fantasia e si pensa a chi potrebbe essere una buona scelta per dirigere un lungometraggio ispirato alla serie.

E quando allo showrunner Scott Marder viene fatto il nome di Zack Snyder, questi risponde "Credo sarebbe davvero forte".

"Mi è piaciuto molto Army of the Dead e credo che stia vivendo un ottimo momento. Sono davvero entusiasta di vedere cosa farà adesso in questo suo mondo su Netflix dove non vi saranno così tante interferenze con la sua visione" afferma Marder, che fa i suoi complimenti al regista per la sua Justice League e il completamento della sua visione, rivelando di aver amato il film molto più di quello uscito nelle sale.

Ma da dove era venuta fuori una simile idea? Da Snyder stesso, in realtà.

In una precedente intervista, Zack Snyder aveva accennato alla possibilità di dirigere un film di Rick & Morty quanto gli venne chiesto se avesse nei piani la regia di un una comedy: "Non ho in mente una vera e propria comedy. Penso che che la cosa più vicina potrebbe essere un film di Rick & Morty".

E voi, che ne pensate? Ce lo vedreste bene? Fateci sapere nei commenti.