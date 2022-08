Rick e Morty, lo showrunner: 'Il programma è di far uscire una stagione all'anno'

Manca poco al debutto di Rick e Morty 6 negli USA, dove lo show arriverà dal 4 Settembre 2022. I fan italiani, invece, dovranno aspettare ancora un po' per il prossimo capitolo, ma una dichiarazione dello showrunner farà sicuramente sorridere tutti: i produttori hanno infatti in programma di far uscire nuove stagioni ogni anno se tutto va bene.

E in effetti che ci fossero dei progetti era già chiaro. La serie, infatti, non solo è stata rinnovata per più stagioni, ma è anche in fase avanzata in fatto di scrittura: basti pensare che sono già iniziati i lavori della writing room per Rick e Morty 8! Il progetto è dunque a lungo termine. "Ho creato un problema di alta classe per noi, ma da questo momento in poi avremo una stagione dello show ogni anno", ha detto lo showrunner a Inverse.

Anche il produttore James Siciliano si è unito alla conversazione, fornendo un'analisi più approfondita di dove si trova effettivamente la serie nella produzione. "C'è una quantità incredibile [di materiale] che abbiamo in lavorazione. Non so di quante cose potremmo parlare, ma per quanto riguarda la produzione, abbiamo la sesta stagione in uscita e la settima in lavorazione. La writers' room per la stagione 8 sta lavorando. Quindi sono circa 20 episodi in una qualche forma di produzione e la nuova stagione in arrivo".

E voi, siete felici di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti!