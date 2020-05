Rick e Morty, Simpson e Solar Opposites: tutti i cameo che collegano i tre universi

Che Rick e Morty potessero raggiungere ogni dimensione grazie alla portal gun è cosa nota, ma che potessero addirittura arrivare in altre serie animate, beh, questo davvero non ce l'aspettavamo. Eppure, zio e nipote sembrano inarrestabili e sono arrivati persino nell'universo di Solar Opposites, serie ideata dal co-creatore Justin Roiland.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler: sarete così coraggiosi da continuare?

Quella di Roiland può a tutti gli effetti essere definita sorta di "serie anti-Rick", essendo nata dalla stessa mente geniale, ma realizzata dalla diretta concorrenza. Dan Harmon e Roiland hanno infatti firmato con Adult Swim, divisione della Warner Bros., per Rick e Morty, mentre Roiland ha scelto i 20th Studios per realizzare la sua serie indipendente, che però ricorda tutto tranne che un prodotto Disney.

Ma come sono collegati Simpson, Rick e Morty e Solar Opposites? Nell'episodio pilota di quest'ultima abbiamo i protagonisti Terry e Korvo stavano guardando uno show chiamato Funbucket in cui alcune creature si divertivano a creare portali verso altre dimensioni nel seminterrato... Non vi ricorda nulla? Pochi minuti dopo ecco comparire su un poster la parola "Schwifty", una delle preferite di Rick, su un poster che pubblicizzava un evento di live jazz

Nel terzo episodio c'è invece un riferimento al videogioco per PS4 Trover saves the Universe, creato dallo stesso Roiland e a sua volta pieno di cenni ed omaggi a Rick e Morty, in cui viene peraltro menzionato.

Inoltre, nel finale di stagione Terry e Korvo raccontano della volta in cui sconfissero i giocatori di basket di Space Jam grazie all'aiuto dei Simpson, i quali compaiono persino nell'episodio. Ammettetelo: non ve l'aspettavate!

Infine, il collegamento tra l'irriverente famiglia di Springfield e il folle duo di avventurieri multidimensionali avvenne nella ventisettesima stagione dei Simpson, durante la gag del divano, quando Rick e Morty piombano con la loro navicella direttamente nel salotto di Homer e Marge: nel player in alto troverete il video dello speciale crossover.

