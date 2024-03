Rick & Morty, quante stagioni ci saranno ancora per la serie animata?

A meno di un mese di distanza dal debutto della settima stagione di Rick & Morty su Netflix Italia (in America è uscita a dicembre 2023) possiamo già guardare al futuro, con un’idea piuttosto chiara sul numero di stagioni auspicate da Scott Marder, attuale showrunner della serie animata di Adult Swim.

In un’intervista a Comicbook risalente allo scorso dicembre (prima ancora dell’uscita del finale della settima stagione), Scott Marder ha esplicitato l’intenzione di realizzare almeno altre 3 stagioni. “Non posso anticiparvi molto. Posso dirvi che siamo nel bel mezzo della scrittura della nona stagione e che per la decima abbiamo già un paio di idee che sono state in un qualche modo fissate. C’è un piano definito per una saga composta da un totale di 10 stagioni. Quindi, se le persone sono d’accordo con ciò che abbiamo fatto nelle ultime due stagioni, abbiamo intenzione di dargliene ancora di più. Abbiamo in serbo archi narrativi, cose fantastiche e grandi sorprese”.

Del resto, risale al 10 maggio 2018 - circa un anno dopo l’uscita della stagione 3 - la decisione del network americano Adult Swim di rinnovare la serie per altri 70 episodi e quindi per 7 stagioni (ogni stagione di Rick e Morty è infatti composta da 10 episodi). I conti quindi tornerebbero. Ma quanto dovremo aspettare per vedere i nuovi episodi? Mentre non abbiamo notizie certe sulla nona e sulla decima, è sicuro che l’ottava stagione è stata già completata ed uscirà nel 2025. A detta del co-creatore Dan Harmon, Rick & Morty 8 rappresenterà una rinascita per lo show, ma anche un ritorno alle atmosfere che avevano contraddistinto la quinta e la sesta stagione.

