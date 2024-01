Rick & Morty, svelata la data d'uscita della stagione 8: ci sarà da aspettare

Non è passato molto tempo dal finale della settima stagione di Rick and Morty, ma Adult Swim non vuole perdere altro tempo e ha già annunciato a tutti i fan quando potremo vedere i nuovi episodi dell'ottava e già confermata stagione della serie d'animazione per adulti che vede protagonisti il folle scienziato Rick e il suo impacciato nipote Morty.

La stagione 8 di Rick and Morty arriverà su Adult Swim nel 2025, e c'è una ragione valida dietro l'attesa più lunga per i nuovi episodi! L'ultima stagione si è conclusa lo scorso autunno e da allora i fan sperano di ricevere aggiornamenti. Adult Swim ha intensificato notevolmente il ritmo di pubblicazione dei nuovi episodi della serie, passando da un'attesa di diversi anni tra una stagione e l'altra a una nuova stagione ogni anno, a partire dalla quinta.

Purtroppo, questa striscia si interromperà con il lancio della prossima stagione. Questo comporterà un'attesa di due anni per la prossima mandata di episodi e, anche se si tratta di un cambio di rotta rispetto al passato più recente, perlomeno i fan non dovranno aspettare così tanto come un tempo. Per quanto riguarda il motivo per cui la nuova stagione non debutterà prima dell'anno prossimo, l'Hollywood Reporter ha fatto notare che la decisione è dovuta ai ritardi causati dagli scioperi della WGA dello scorso anno.

Ciò significa che la produzione avrà tutto il tempo necessario nel resto di quest'anno per essere completata. Per quanto riguarda la data di uscita del prossimo anno, c'è la possibilità di non dover aspettare fino all'autunno inoltrato come negli ultimi anni, se la produzione continua a procedere senza intoppi. Potremmo ritrovarci con un'uscita estiva per la nuova stagione.

Questa nuova finestra di uscita significa anche che ci sarà molto tempo per recuperare le prime sette stagioni di Rick and Morty, ora disponibili in streaming. Per quanto riguarda l'uscita di Rick and Morty: The Anime, invece, questa è prevista per quest'anno sempre su Adult Swim, quindi i fan non saranno privati del tutto di Rick and Morty nel 2024.