E se Rick e Morty avessero svelato il ritorno di Pickle Rick?

Nei giorni scorsi, dopo una lunga attesa, è finalmente tornata una delle serie animate più folli ed amate degli ultimi tempi. Parliamo ovviamente di Rick and Morty, che già nel loro debutto domenica scorsa hanno offerto diversi spunti di riflessione.

Uno dei quali riguarderebbe il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie. Nel primo episodio di Rick and Morty 4 infatti, vengono introdotti i "Death Crystals", dei particolari cristalli che svelano come morirà la persona che li sta toccando. Morty ad esempio vede tantissimi modi diversi in cui incontrerà la propria fine, perché, come gli spiega Rick, il proprio futuro, così come la propria morte, sono influenzati dalle azioni compiute nel presente.

Ma anche Rick, una volta toccato il cristallo, vede i diversi modi in cui potrebbe incontrare la morte, e come possiamo vedere dallo screen che trovate in calce alla news, si può notare una versione del futuro in cui Pickle Rick viene mangiato da un cane. Che sia un riferimento a un possibile ritorno del personaggio?

Pickle Rick è stato infatti uno degli episodi più amati dal fandom della serie, dal quale sono stati tratti meme, citazioni e merchandise in quantità industriale. È diventato rapidamente un classico sia per la totale follia della puntata, una delle più divertenti in assoluto, ma anche perché tocca un tema più profonto, la difficoltà delle famiglie di confrontarsi e risolvere i problemi insieme. Peraltro, Pickle Rick è l'unico episodio di Rick and Morty ad aver vinto un Emmy.

Che ne pensate? Vi farebbe piacere il ritorno di Pickle Rick?