Rick & Morty: The Anime, l'autore confessa: 'Grande pressione a causa dell'originale'

Lo spin-off anime di Rick and Morty è stato annunciato diverso tempo fa da Adult Swim e dalla piattaforma Max, ma fino ad ora non avevamo avuto più sue notizie. Tuttavia, nelle ultime ore il suo regista ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori e ha ammesso che la pressione attorno all'adattamento è alta a causa del successo della serie originale.

La sigla di Rick and Morty: The Anime ha debuttato come parte dell'evento Adult Swim Festival on the Green durante il weekend del San Diego Comic-Con 2023, e approfittando di questa occasione il regista Takashi Sano ha condiviso con i fan alcune riflessioni su questo nuovo modo di affrontare il franchise. Sano ha dichiarato: "Salve. Sono Sano, il regista di Rick and Morty: The Anime. E come regista, vorrei assicurarvi che sono anche un grande fan dell'originale Rick and Morty. Credo che ci siano molti fan di Rick and Morty in tutto il mondo e sono davvero onorato di essere stato scelto per creare una nuova storia di Rick and Morty tra tutti loro".

"Ma da questo onore deriva una grande pressione, perché l'originale è fatto così bene", ha continuato Sano. "Quello che ho cercato di fare in questi 10 episodi è stato prendere tutte le mie parti preferite di Rick e Morty... comprimerle per estrarne l'essenza, e poi aggiungere un tocco giapponese unico. Vorrei che vi godeste le avventure di Rick e Morty mentre verranno trasportati attraverso il tempo e lo spazio, invischiati in ogni sorta di caos".

Poi Sano ha concluso: "E dopo tutti i 10 episodi credo che vi troverete in un particolare stato d'animo. E quello stato, credo, riflette al meglio le sensazioni che provo guardando Rick and Morty. Spero che la nuova serie vi piaccia. Vi prego, datele un'occhiata!".

Nel frattempo, Adult Swim è già al lavoro su Rick and Morty 9.

Come annunciato, Rick and Morty: The Anime sarà scritto e diretto da Takashi Sano (già regista dei corti anime "Rick and Morty vs. Genocider" e "Summer Meets God (Rick Meets Evil)") per Telecom Animation Film. Sarà una serie di dieci episodi prodotta da Sola Entertainment, con Maki Nagano, Max Nishi e Takenari Maeda come produttori. Non è ancora stata rivelata una data di uscita o una finestra concreta per Rick and Morty: The Anime, ma la nuova serie anime sarà trasmessa in anteprima da Adult Swim e in streaming su Max con audio in giapponese e sottotitoli in inglese.