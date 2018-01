Rick & Morty trionfa ai Critics' Choice Awards 2018

, serie animata creata da Justin Rolland e Dan Harmon, continua l'inarrestabile successo avuto negli ultimi mesi ed ottiene il consenso unanime della critica.

In occasione dei Critics' Choice Awards, Rick & Morty ha portato a casa il premio di miglior serie animata dell'anno. L'irriverente cartoon creato dalle geniali menti di Justin Rolland e Dan Harmon (Community) ha battuto serie acclamate come Archer della FX, I Simpson della FOX, Bojack Horseman di Netflix e Danger & Eggs di Amazon.

Rick & Morty è una serie fantascientifica comica che segue le bizzare e talvolta incredibilmente fantasiose avventure dello scienziato pazzo Rick e del suo stupido nipote Morty mentre viaggiano per tutto l’universo e attraverso le dimensioni, incontrando strani alieni e provocando il caos ovunque essi vadano. Di tanto in tanto i genitori di Morty, Beth e Jerry, e sua sorella Summer vengono risucchiati anche loro in questa follia. Nel corso delle stagioni lo show ha introdotto una serie di strani personaggi di supporto da una grande varietà di razze aliene, la maggior parte delle quali ostile.

La quarta stagione di Rick & Morty arriverà su Adult Swim a 2019 inoltrato ed i creatori della serie hanno invitato i fan a prepararsi per un viaggio ancora più folle e divertente.