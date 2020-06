Rick & Morty, ci sono uomini uccello nel trailer del nuovo episodio

Uno degli aspetti più divertenti e sorprendenti del finale della quarta stagione di Rick e Morty è stato il combattimento tra Rick e Phoenix Person. Questo personaggio era stato tralasciato per molto tempo e poi è improvvisamente ricomparso.

Una Federazione Galattica "nuova e migliorata" si è diretta sulla Terra per eliminare non solo Clone Beth, ma Rick e il resto della famiglia Smith. Mentre la lotta tra le due parti stava per iniziare, Rick finisce per combattere contro Phoenix Person, uno dei suoi ex migliori amici. Lo scontro tra i due, come tutti gli altri combattimenti della serie, risulta esser ben coreografato e anche perfettamente in linea con i trascorsi di Rick.

Il team dietro la serie ha chiaramente speso molto tempo e molta inventiva per tutto il combattimento e hanno utilizzato diversi gadget, e persino i raggi X per enfatizzare ulteriormente la quantità di danni che si stanno causando. Alla fine, Rick risulterà essere il vincitore di questo strambo scontro e nel frattempo la famiglia Smith si impegna per abbattere la nuova Federazione Galattica.

Non ci sono ancora molte informazioni su Rick & Morty 5, la quarta stagione ha concluso sicuramente gran parte delle storyline aperte. Molte però sono le curiosità che i fan nutrono ancora nei confronti della serie. Quale sarà il destino di Rick e Mory? Non ci resta che attendere.

Intanto di seguito vi lasciamo il video dell'esilarante combattimento tra Rick e Birdperson. Non perdetevi questo scontro eccezionale.