Rick & Morty, Zack Snyder voleva il film della serie animata!

Rick e Morty è una delle serie animate di maggior successo degli ultimi anni e che ha avuto la costanza di proporre sempre episodi di ottima qualità. Pare, però, che un regista famosissimo (e molto controverso) abbia spinto uno dei creatori, Dan Harmon a dare il consenso per realizzare un film.

Una delle prerogative di Zack Snyder quello di essere un regista che, più di una volta nella sua carriera, ha tentato di realizzare dei dream project difficilmente attuabili. Se con la Snyder Cut questo suo desiderio si è realizzato, situazione diversa è stata per Rick e Morty. Pare, infatti, che per diverso tempo il regista abbia fatto pressione su uno dei creatori per ottenere il consenso per realizzare una pellicola incentrata sul nonno e il nipote più folli del mondo della tv.

Dopo l'addio di Justin Roiland a Rick e Morty a causa di alcuni scandali, la serie otterrà la sua nuova stagione con un cambio di doppiatori. Nell'originale, infatti, era lo stesso Roiland a doppiare entrambi i protagonisti. Il secondo creatore della serie, Dan Harmon, invece, ha raccontato ciò che gli è passato nella mente nel momento in cui Snyder gli ha proposto il progetto di un possibile film di Rick e Morty da lui diretto ironizzando su quanto, probabilmente, una pellicola di quel tipo avrebbe portato ad un film "stile Snyder" della durata di sei ore e mezza.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul dietro le quinte della serie, vi sveliamo il motivo dell'allontanamento di Justin Roiland dalla produzione di Rick e Morty.