Ricky Gervais realizzerà tre nuove serie Netflix 'totalmente diverse' dopo After Life

Mentre proseguono i lavori per la terza stagione di After Life, apprezzata dark comedy scritta, diretta, prodotta e interpreta da Ricky Gervais, il comedian britannico ha confermato che la sua collaborazione con Netflix andrà avanti ancora per diversi anni.

Ospite a SiriusXM, Gervais ha infatti rivelato di avere in programma ben 3 serie TV che andranno a rimpolpare il catalogo del colosso dello streaming. "Ho proposto tre idee totalmente diverse e Netflix le ha già acquistate, perché gli ho detto che avrei concluso After Life e loro hanno risposto: 'Ok, vogliamo il prossimo progetto'" ha spiegato. "L'accordo rimane lo stesso, ma non so a quale lavorerò prima. Non riesco ancora a pensarci. Ho in testa tre tipi di sitcom e show completamente diversi."

Senza svelare di cosa si tratterà nel dettaglio, Gervais ha poi offerto qualche piccola anticipazione sui suoi prossimi progetti: "Una di essere è una sitcom. Una probabilmente è la cosa più sitcom che io abbiamo mai fatto. Non posso dirti niente al riguardo, nel caso qualcuno mi rubasse l'idea! Non so ancora come muovermi perché saranno tre anni della mia vita, e alla fine potrei pensare: 'Oh, vorrei aver fatto l'altra cosa'".

In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti su After Life 3.