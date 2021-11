Ricky Gervais sarà nella nuova serie comedy 'Greenlight - German Genius'

Il celebre comico Ricky Gervais è entrato a far parte del cast della serie comedy Greenlight - German Genius, le cui riprese sono attualmente in corso nella città di Berlino. L'annuncio arriva da WarnerMedia Germany che produrrà lo show.

Oltre alle tre nuove serie di Gervais con Netflix, l'attore farà parte di questa produzione tedesca interpretando sé stesso, insieme a un cast di attori, musicisti e comici tedeschi.

La serie avrà come protagonista l'attore Kida Khodr Ramadan nei panni di sé stesso e metterà in scena gli eventi successi dopo lo scambio realmente avvenuto su Twitter tra lui e Ricky Gervais nel 2018, nel quale il comico inglese si era complimentato con Ramadan per la sua performance nella serie TV 4 Blocks. Se siete curiosi e volete recuperare 4 Blocks, la terza stagione è tra le uscite di luglio su Prime Video.

In Greenlight - German Genius vedremo Ramadan convincere Gervais a dargli i diritti per realizzare un adattamento tedesco di Extras, ma mentre lavora per portare lo show in produzione, si rende conto che è complicato adattare l'umorismo di oltreoceano a quello tedesco e che in Germania non ci sono molte star internazionali.

"Greenlight – German Genius è una satira sul panorama mediatico tedesco" ha commentato la Vicepresidente delle Produzioni Originali di WarnerMedia, Anke Greifeneder "Inoltre, all'origine dello show c'è davvero un tweet di Ricky Gervais che ci ha portato ad avere l'idea di questa serie".