Ricordando Mosca stasera su Italia 1: Mediaset ricorda il giornalista sportivo

Andrà in onda stasera alle ore 23:30 su Italia 1 lo speciale dedicato a Maurizio Mosca, "Ricordando Mosca", a dieci anni dalla scomparsa dell'amato e famoso giornalista sportivo, noto per il suo "pendolino" a Controcampo e per battute e gaffe che ancora oggi sono virali sul web.

Lo speciale, realizzato nel 2012 da Andrea Sanna, ripercorre i momenti più significativi della decennale carriera di Maurizio Mosca, con spezzoni di video di Calciomania, L'Appello del Martedì, Guida al Campionato e Controcampo.

Ovviamente ci saranno anche testimonianze dei colleghi che hanno collaborato con lui e che hanno avuto modo di conoscerlo, tra cui Sandro Piccinini, Alberto Brandi ma anche il critico televisivo Aldo Grassi, l'ex presidente dell'inter Massimo Moratti che è stato un suo grande amico, l'ex direttore di Italia 1 Carlo Freccero ma anche il comico Gene Gnocchi e l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed allenatore del Milan, Arrigo Sacchi.

Lo speciale potrà essere visto in diretta anche su SportMediaset e sulla piattaforma di streaming Mediaset Play, che di recente è approdata anche su Sky Q e consente di accedere all'intero catalogo anche sui decoder della pay tv.

Non sappiamo se "Ricordando Mosca" sarà riproposto anche in formato on demand a trasmissione avvenuta o meno.