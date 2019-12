Ricordate l'abito invernale di Daenerys in Game of Thrones? Ecco il suo significato

Uno dei costumi di scena che ha attirato l'attenzione dei fan di Game of Thrones durante le ultime stagioni è stato sicuramente il cappotto bianco invernale indossato da Daenerys Targaryan. La costumista dello show di HBO ha recentemente dichiarato che dietro quella scelta stilistica si nascondeva in realtà un preciso significato.

La serie TV fantasy, adattamento dei romanzi dello scrittore britannico Geroge R. R. Martin, continua a regalare argomenti di discussione anche dopo svariati mesi dalla conclusione definitiva dello show, come dimostrato dal singolare record su twitter di Game of Thrones. Dopo la particolare teoria che vede Daenerys ancora in vita o le voci sulla probabile uscita di The Winds of Winter, ecco arrivare il nuovo spunto di riflessione: il cappotto bianco indossata da Emilia Clarke.

Dalle parole della costume designer Michelle Clapton - in un video in esclusiva per il portale TvGuide - veniamo a conoscenza dell'enorme lavoro svolto durante la fase di realizzazione del costume della madre dei draghi. L'abito è stato visto inizialmente durante la settima stagione, quando Daenerys era impegnata a salvare Jon Snow. Lo stesso abito lo ritroveremo poi all'inizio dell'ottava stagione e per un motivo bene preciso.

"All'inizio l'idea era soltanto quella che lei doveva cavalcare un drago a Nord, quindi aveva bisogno di qualcosa di caldo. Successivamente ho deciso che era la prima volta che lei faceva qualcosa di disinteressato, rivolto solo per il suo amore. Ho adorato questo idea e così ho sviluppato il costume, come se lei in questo modo potesse vedersi come una salvatrice, come un angelo. Quando lei arriva e poi scende dal drago rappresenta una sorta di angelo misericordioso, che esprimeva molto bene il suo stato mentale in quel momento".

Cosa ne pensate dell'abito indossato da Emilia Clarke? A proposito dell'ultima stagione di Game of Thrones, l'attrice recentemente ha dichiarato quale evento avrebbe provocato dal suo punto di vista il declino di Daenerys.