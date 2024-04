Ricordate Agents of SHIELD? I 10 migliori episodi della serie Marvel

Agents of SHIELD è senza dubbio uno dei progetti più complessi e importanti tra i prodotti per il piccolo schermo dedicati al Marvel Cinematic Universe. A qualche anno dal termine della pubblicazione, andiamo a scoprire quali siano gli episodi più belli della serie stando alle valutazioni del portale di riferimento IMDb.

Dopo aver riportato le parole di un dirigente Marvel a proposito della possibilità di un ritorno di Agents of SHIELD, torniamo ad occuparci dello show della Casa delle Idee per condividere una lista dei migliori episodi della serie secondo gli utenti del sito.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Il Vero Patto, dodicesimo episodio della quinta stagione, il centesimo dell’opera, che riesce a sorprendere i fan con il ritorno di tanti volti conosciuti all’interno di una trama ricca di sorprese.

Subito prima, La Fine, ultima puntata dello stesso capitolo: scritta pensando all’eventualità di una cancellazione dello show, l’episodio regala momenti emozionanti al pubblico che deve dire addio all’agente Coulson, pronto a trascorrere gli ultimi giorni della sua vita a Tahiti con May.

Ottava posizione per il quinto episodio della quinta stagione, Rewind: episodio leggero che vede protagonisti Fitz e Hunter in una sorta di commedia poliziesca capace di allentare la tensione presentata nelle prime puntate del capitolo.

Al settimo posto, Ciò che Diventano, decimo appuntamento della seconda stagione e chiamato a ridisegnare il personaggio di Skye per trasformarlo in qualcosa di assolutamente nuovo e sorprendente.

4722 Ore si piazza al sesto posto grazie a una narrazione particolare che presenta al pubblico un’idea e una realizzazione stilistica inedite, apprezzate dai fan che hanno amato la puntata forse proprio per queste sue peculiarità.

Un gradino più in alto il diciassettesimo episodio della stagione d’esordio, E Gira, Gira, Gira…: punto di svolta della serie, la puntata cambia improvvisamente il tono dello show trasformandolo nel thriller che gli spettatori hanno potuto amare, introducendo le infiltrazioni dell’HYDRA all’interno dello SHIELD.

Subito fuori dal podio, l’ultimo episodio del secondo capitolo, S.O.S.: la conclusione della seconda stagione, trasmessa in due parti, lascia i fan di fronte a dei cliffhanger sconvolgenti e terrificanti, salutando temporaneamente con un finale agrodolce e ricco d’azione e di momenti emozionanti.

Terzo posto per l’ultimissima puntata, Ciò Per Cui Lottiamo, capace di regalare la giusta conclusione dopo sette stagioni di avventure nello spazio e nel tempo dell’universo Marvel. L’epilogo di ogni personaggio dello show è costruito in maniera accurata e assolutamente sentita.

Autocontrollo, episodio quindici della quarta stagione si stabilisce al secondo posto grazie al modo in cui mescola elementi horror e thriller in un racconto in cui la paranoia su chi sia realmente cosa prende il sopravvento costruendo una tensione fortissima tanto per i personaggi quanto per il pubblico.

In cima alla classifica troviamo, quindi, Come Sono Sempre Stato, nona puntata dell’ultima stagione: 44 minuti fondati su un ritmo serrato e su interpretazioni magistrali nella presentazione di un loop temporale che incorpora elementi fantascientifici umorismo e pericoli mortali per l’episodio più amato dai fan dello show.

In attesa di scoprire se davvero potremo la serie tornerà a far parte dei piani della Marvel, vi lasciamo alla nostra recensione della settima stagione di Agents of SHIELD.

