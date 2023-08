Ricordate Oliver di Hannah Montana? È stato arrestato per furto e ubriachezza molesta

Mitchell Musso, l'interprete di Oliver Oken, migliore amico del personaggio di Miley Cyrus in Hannah Montana, è stato arrestato nello stato del Texas per furto e ubriachezza molesta dopo essere stato accusato di aver rubato un pacchetto di patatine e aver risposto con tono offensivo ai dipendenti che gli avevano chiesto di pagarlo.

Dopo avervi dato un’idea di che cosa facciano oggi gli interpreti di Hannah Montana è giunto il momento di un piccolo aggiornamento per riportare l’incidente con la legge avvenuto all’attore, musicista e doppiatore Mitchell Musso.

Musso è stato infatti fermato, prima di essere rilasciato sotto cauzione, dopo che la polizia era stata chiamata dallo staff di un negozio a seguito del furto di un pacchetto di patatine da parte dell’attore e delle offese da parte dello stesso alla richiesta di pagamento. La polizia lo avrebbe preso fuori dal suo hotel in evidente stato confusionale e lo avrebbe accusato di ubriachezza molesta e furto.

Dopo i fasti del successo della serie Disney, Musso ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare come doppiatore per prodotti animati senza essersi fatto mancare qualche piccolo guaio con la legge soprattutto legato all’uso e all’abuso di alcool.

Tendenza, quella all’uso eccessivo di alcolici che lo accomuna alla collega Miley Cyrus che sostiene però, dal canto suo, di poter gestire l'alcolismo quasi senza problemi.