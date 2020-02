Vi ricordate le Pringles di Rick and Morty? Su Twitter arriva il Bot di Morty

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato dell'arrivo delle Pringles di Rick and Morty, un nuovo gusto delle celebri patatine prodotto in collaborazione con il cartoon di Adult Swim, in arrivo in occasione del Super Bowl. La bizzarra partnership tra il folle show di Dan Harmond e Justin Roiland, e il marchio di snack, continua su Twitter.

Come ricorderete, era stato infatti mostrato un estratto dallo spot delle patatine che è poi andato in onda ieri durante l'intervallo, nel quale si vedeva un Morty in versione robot, insegnare qualcosa sulla composizione delle patatine Pringles, in particolare quelle create proprio in occasione della collaborazione, ad un'intera classe di Bot-Morty.

Adesso su Twitter è spuntato l'account del Bot di Morty, per l'appunto, e sta twittando il suo amore e la sua devozione verso il marchio delle celebri patatine. Trovate uno dei tweet d'esempio in calce alla news, e cliccando sul suo profilo potete vedere anche il resto dei messaggi. Che ne pensate di questa trovata?

Nel frattempo, manca ancora una data d'uscita per la seconda parte degli episodi della quarta stagione di Rick and Morty, che in Italia è trasmesso da Netflix. Nell'attesa potete dare un'occhiata alle nostre impressioni sulla prima parte di Rick and Morty 4.