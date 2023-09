Ricordate la professoressa Sprite di Harry Potter? Ecco chi sarà in Doctor Who!

L'attrice della Professoressa Sprite ha guadagnato poco con Harry Potter, perciò non sorprende che ritenti la fortuna con un altro franchise: Miriam Margolyes, infatti, è pronta per debuttare nell'universo narrativo di Doctor Who!

In particolare, l'attrice presterà la propria voce a Meep, l'iconica creatura del fumetto The Star Beast. Si tratta di una specie di topo con grandi orecchie, un naso stretto e occhi a mandorla, a cui si aggiunge una pelliccia dalla forma ovale. In grado di viaggiare nel tempo, è anche dotata di pistole laser.

"Sono così sollevata di aver lavorato a Doctor Who prima di morire" ha dichiarato Margolyes. "Con la fantascienza... no, non si può mai sapere! Grazie per avermi reso una donna anziana che ora è felice". In un'altra occasione, Miriam Margolyes accusò Arnold Schwarzenegger per un motivo davvero bizzarro...

Classe '41, Miriam Margolyes è un'attrice britannica naturalizzata australiana, e nella saga di Harry Potter ha interpretato l'indimenticabile Professoressa Sprite (insegnante di Erbologia e capo della casa Tassorosso – o Tassofrasso, stando alla nuova traduzione).

Ricordiamo anche le sue partecipazioni in The Good Father - Amore e rabbia, Magnolia, Ladies in Lavender, I colori dell'anima - Modigliani e Dickens - L'uomo che inventò il Natale, a cui si aggiungono serie TV come Miss Marple, Merlin - Lo scambio e Call the Midwife. Ha inoltre doppiato moltissimi film d'animazione: è il caso di Balto e Babe, maialino coraggioso.

La quattordicesima stagione di Doctor Who, invece, è attesa per il 2024 su Disney+. A interpretare il Quindicesimo Dottore sarà Ncuti Gatwa, a cui si aggiunge la talentuosa Millie Gibson.