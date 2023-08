In ricordo di Angus Cloud: quando e dove vedere la maratona di Euphoria in suo onore

Per ricordare il giovane e talentuoso Angus Cloud, scomparso prematuramente a 25 anni la scorsa notte, Sky propone stasera una maratona di Euphoria, l’amatissima serie HBO firmata Sam Levinson con Zendaya che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, la serie è un vero cult generazionale vincitore di 3 Primetime Emmy Awards, fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya: nelle due stagioni della serie il venticinquenne Cloud ha interpretato il ruolo di Fezco, un adolescente problematico con alle spalle un'infanzia ancora più difficile di quella degli altri personaggi della serie.

Fezco è uno spacciatore dal cuore grande, specie nella prima stagione particolarmente legato a Rue, il personaggio di Zendaya, di cui spesso si prende cura quando è in difficoltà. Nella seconda stagione il suo personaggio diventa ancora più centrale nella storia e mostra dei lati più intimi della sua personalità: il ragazzo si scopre interessato a Lexi Howard, interpretata da Maude Apatow, con la tenera storia d'amore tra i due che diventa presto una delle storyline più interessanti del secondo ciclo di episodi.

Euphoria: In ricordo di Angus Cloud sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW stasera 1 agosto. Nel frattempo, leggete l'addio di HBO ad Angus Cloud.