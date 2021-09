Ridatemi mia moglie, successo straordinario su Sky: quando esce l'episodio 2?

Dopo i successi ottenuti al box office, l'accoppiata Fabio De LuigiAlessandro Genovesi si è rivelata vincente anche in televisione, col primo episodio di Ridatemi mia moglie che ha fatto registrare ascolti da capogiro su Sky.

La mini-serie Sky Original, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, ha infatti totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi: la seconda puntata debutterà domani, lunedì 20 settembre alle 21.15 su Sky Serie, il nuovo canale Sky dedicato alle serie TV più amate, e sarà nuovamente disponibile anche in streaming su NOW. Prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom "I Want My Wife Back" distribuita a livello internazionale da BBC Studios, Ridatemi mia moglie è una commedia romantica in due parti che conferma così il successo della scelta di Sky e Colorado Film: fare di un format internazionale un prodotto italianissimo, in grado di divertire il pubblico con una storia universale raccontata però con gli stilemi che hanno decretato l’enorme successo di tanti dei film di De Luigi diretti da Genovesi.

La storia ha per protagonista Giovanni (Fabio De Luigi, che presto arriverà su Amazon con la nuova serie Dinner Club), un uomo che di punto in bianco viene lasciato dalla moglie dopo diversi anni di matrimonio per via di un sentimento che è andato consumandosi. Anita Caprioli interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono e Carla Signoris sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara, ragazza simpatica e insicura che fa la pasticciera. Dalle prime anticipazioni per il secondo episodio, Antonio cercherà di risollevare il morale di Giovanni, combinando una cena a quattro, ma lo farà nello stesso locale dove stanno cenando Chiara e Franco, un dirigente di banca che aiuta Chiara a raccogliere fondi per l’ospedale in cui lei lavora e che si aggiudica una cena con Chiara ad una serata di beneficenza.

Per altri approfondimenti date un'occhiata alla nostra recensione di Ridatemi mia moglie.