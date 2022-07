Ride With Norman Reedus: Keanu Reeves ospite della Stagione 6, eccoli insieme!

Keanu Reeves si sta preparando per Ride With Norman Reedus. L'attore di John Wick e Point Break ha girato un episodio nello Utah per la sesta stagione di Ride, la serie di viaggio in stile reality di AMC che segue la star di The Walking Dead e appassionato di moto Norman Reedus nei suoi viaggi intorno al mondo. Ecco le due star insieme nelle foto!

In una foto postata su Instagram da Nic & Norman's - il ristorante di Senoia, in Georgia, di cui Greg Nicotero e l'attore di Daryl Dixon sono comproprietari - Reedus e Reeves hanno "rallentato abbastanza" per posare per qualche scatto con i fan dal set del prossimo episodio di Ride With Norman Reedus Stagione 6. Trovate alcune foto nei post in calce a questa news.

"Avevamo molti amici in comune, ma non ci conoscevamo davvero. L'avevo incontrato solo ai semafori di Los Angeles, quando dicevano: 'Oh, c'è Keanu'. E allora ci accostavamo e dicevamo: "Ehi, Keanu"", ha raccontato di recente Reedus a Leo Edit. "Non lo conoscevo davvero, ma è da un paio d'anni che gli parlo di fare lo show. L'ultima volta che ho cercato di convincerlo a fare lo show, lui era sul posto e io ero sul posto. Credo di averlo chiamato dal Giappone, e ogni volta che lo chiamavo mi sentiva a malapena, o io sentivo a malapena lui, e dicevo: "Ci provo domani, ci provo domani!"".

Reedus ha continuato: "E poi riattaccavamo, e il giorno dopo: 'Non ti sento! Proverò domani!". È successo tre volte e alla fine ho pensato: 'Non è destino. Proverò l'anno prossimo". Ho pensato: "Se l'universo non vuole che questo accada, non accadrà, quindi riproviamo l'anno prossimo". E quest'anno ha funzionato. La linea telefonica ha funzionato bene".

Reedus sarà impegnato negli ultimi episodi di The Walking Dead, che si concluderà quest'anno. Reeves sarà in John Wick 4 la cui uscita è prevista per il 2023. Nell'attesa, la prima immagine di John Wick 4.