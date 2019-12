Ride with Norman Reedus, lo show rinnovato per la quinta stagione

In attesa di una seconda parte di The Walking Dead 10 che si preannuncia scioccante, mentre al momento la serie è ferma dopo il midseason finale AMC annuncia il rinnovo di uno show che ha per protagonista uno degli attori dell'epopea zombie. Ride with Norman Reedus è stata infatti rinnovata per la quinta stagione.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie che documenta i viaggi in moto (sua grande passione) dell'attore che in The Walking Dead interpreta Daryl Dixon, che percorre le strade di tutto il mondo - Inghilterra, Scozia e California, tra le altre, nelle precedenti serie - in compagnia di ospiti vip. L'annuncio del rinnovo precede la messa in onda della quarta stagione, che prenderà il via il prossimo 8 marzo e che vedrà Reedus riunirsi anche con il suo ex collega Michael Rooker.

La quinta stagione di Ride with Reedus sarà prodotta dall'inizio del 2020 e sarà composta da sei episodi.

"Ride non solo mi dà la possibilità di condividere la mia passione per la cultura motociclistica, ma anche l'opportunità di esplorare nuovi posti in tutto il mondo e incontrare persone incredibili durante il viaggio" ha affermato Reedus, che della serie è anche produttore esecutivo. "Sono davvero contento che i fan vedranno la prossima stagione. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio per la quinta stagione, e di scoprire quale località i fan hanno scelto di farmi visitare l'anno prossimo."

Un sondaggio sui social media ha infatti dato al pubblico l'opportunità di scegliere una città in cui "spedire" Norman Reedus, tra Jackson (Mississippi), San Diego (California), Salt Lake City (Utah), Seattle (Washington) e Portland (Oregon).

Gli ospiti della quinta edizione di Ride with Reedus non sono stati ancora annunciati, anche se lui sogna da sempre di avere con sé il suo idolo, Cher. "Vorrei coinvolgere Cher nello show, sarebbe divertente" ha detto Reedus, che ha recentemente dato una sua interpretazione di una svolta in The Walking Dead. "Questo è stato un mio obiettivo sin dalla prima stagione. Scommetto che ci sa fare su una moto."