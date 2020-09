Ridley Scott sulla regia di Raised by Wolves: 'Ecco cosa mi ha convinto a tornare alla TV'

A pochi giorni dalla distribuzione dei primi episodi di Raised by Wolves su HBO Max, il regista Ridley Scott svela i motivi che lo hanno ricondotto alla regia televisiva, abbandonata poco dopo l'inizio della sua carriera in favore del grande schermo.

Alla domanda dell'intervistatore di Collider sul perché di questo repentino e inaspettato cambio di rotta il cineasta ha risposto:

"Beh, [la ragione sono stati] i magnifici personaggi e le grandi idee [di Raised by Wolves]. Io e il team [di sceneggiatori] avevamo tantissimo materiale e parte del mi lavoro era leggerlo, quindi l'ho fatto e sono stato folgorato dal primo e del secondo episodio. La grande idea è stata la separazione netta di ateismo e il mito di una razza superiore: semplicemente ho pensato che avevo bisogno di raccontare una storia simile. Quindi mi sono inserito nel progetto e ho chiesto di lavorare agli episodi uno e due. Quello che volevo era definire il ritmo della narrazione. Credo che fosse la cosa giusta perché oltre che regista sono anche un art director: sapevo cosa fare e come farlo per renderlo differente e volevo davvero metterci dentro del mio".

L'intervistatore ha pi continuato, chiedendogli come avesse vissuto questa sorta di "gara contro se stesso", mettendo a confronto gli iconici VFX, personaggi e ambientazioni del suo passato nella fantascienza con quelli di Raised by Wolves:

"Ho fatto molto affidamento sulle passate intuizioni. Anche stavolta ne ho avute di illuminati e sono state supportate dalla fiducia in me stesso e dal fatto che adesso so di essere nato con delle doti speciali: per me definire la parte degli effetti visuali per un film è abbastanza facile. Quando il mio occhio lungo si posa su dell'ottimo materiale di partenza inizio già ad immaginare il prodotto finito e mi convinco ancora di più delle mie idee. Dopodiché continuo a lavorarci finché non riesco a superare me stesso e di solito funziona".