I riferimenti e le ispirazioni della terza stagione di Stranger Things

Sono emersi dei nuovi dettagli sulla trama della terza stagione di Stranger Things da una visita al set pubblicata da Collider, che nel frattempo ha anche rivelato alcuni riferimenti alla cultura pop che vedremo nei nuovi episodi.

Nelle stagioni precedenti i fratelli Duffer ci hanno infatti travolto con una valanga di citazioni di film e serie tv, per la gran parte horror e sci-fi usciti negli anni '80, e a quanto pare non si sono risparmiati neanche questa volta.

Come anticipato dal primo trailer di Stranger Things 3, la nuova stagione vedrà tra le ambientazioni principali il centro commerciale Starcourt, che ovviamente comprenderà al suo interno anche una sala cinematografica: potremo quindi assistere ad alcune proiezioni d'eccezione come Ritorno al futuro, Stuff - Il gelato uccide, Nel fantastico mondo di Oz, Cocoon - L'energia dell'universo, D.A.R.Y.L. e Fletch - Un colpo da prima pagina. Inoltre, uno degli eventi più importanti di inizio stagione si svolgerà in presenza delle immagini di Day of the Dead di George A. Romero.

Tra i film che verranno citati nella nuova stagione troviamo anche L'invasione degli ultracorpi e gli immancabili E.T., I Goonies e La Casa di Sam Raimi. In una recente intervista gli showrunner avevano indicato come fonti di ispirazione anche La Cosa di John Carpenter, e La Mosca, Scanners, Videodrome e La Zona Morta di David Cronenberg, quindi possiamo aspettarci dei riferimenti anche nei confronti di questi grandi autori.