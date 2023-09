Tutti i riferimenti alle prossime isole nel live action di One Piece che vi sono sfuggiti

Fra i tantissimi elementi che gli showrunner di One Piece su Netflix assieme a Eiichiro Oda hanno inserito nella serie ci sono anche i riferimenti ad altre isole del futuro della saga: siete pronti a scoprire tutti quelli che abbiamo beccato?

Non si sono certo trattenuti Matt Owens e Steven Maeda, showrunner del live action di One Piece, coadiuvati da Eiichiro Oda che si sarà divertito un mondo a inserire chicche e riferimenti per i fan dappertutto. Come ad esempio la nave di Roger in One Piece. Ma ci sono anche parecchi riferimenti a isole che ancora non abbiamo visto e che, da lettori del manga, sappiamo che la ciurma visiterà.

Intanto nella cartina iniziale vediamo l'isola di Jaya, luogo in cui Luffy e gli altri si scontreranno con Bellamy mentre Barbanera li insegue. E poi sempre nella stessa mappa c'è Alabasta, il regno in stile egizio che sarà centrale nella trama della seconda stagione di One Piece, con l'arrivo di Crocodile e la sua presenza come villain finale della prossima season.

Nel quaderno di Nami ci sono vari disegni, e uno di questi è addirittura di Wano, il regno dei samurai che abbiamo visto in una delle ultime saghe del manga e dell'anime. Ci sono poi alcune rovine subacquee non meglio specificate, che potrebbero riferirsi all'isola degli uomini pesce.

Se ci spostiamo invece dentro al Baratie ci sono tanti quadri che richiamano luoghi del mondo di One Piece. Ce n’è uno con delle bolle giganti, quindi per forza di cose l’arcipelago di Sabaody. Si intravede Gaimon con degli animali giganti attorno, indicando l'isola degli animali strani. Vediamo anche un leone marino simile a quello dell’isola degli uomini pesce, quindi un altro possibile riferimento a all'isola sottomarina.

L'idea quindi di proseguire con la storia e ampliare il mondo di One Piece è presente fin dall'inizio, anche con l'inserimento di queste chicche. E tra l'altro avete beccato gli alcolici del live action di One Piece che si riferiscono a due personaggi famosissimi?

E voi le avevate viste queste isole oppure no? Ne avete scovate altre? Diteci tutto qua nei commenti.