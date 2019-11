Ci saranno riferimenti a Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond?

Creare un universo condiviso è un complito arduo, delicato, complesso: bisogna saper sfruttare gli elementi di contatto tra una parte e l'altra del mondo che si vuole raccontare, senza però dimenticare l'importanza della novità. I creatori di The Walking Dead questo lo sanno bene, ed hanno già iniziato a prendere le misure per World Beyond.

Nel primo trailer di The Walking Dead: World Beyond l'occhio di tutti i fan è infatti inevitabilmente caduto sull'elicottero che è possibile vedere alle spalle dell'ancora misterioso nuovo personaggio interpretato da Julia Ormond.

Il velivolo presenta infatti lo stesso simbolo che faceva bella mostra sull'elicottero a bordo del quale vedemmo per l'ultima volta il nostro Rick Grimes, prima che questi sparisse dalla circolazione in vista dei film a lui dedicati. L'elicottero non è comunque lo stesso, almeno a giudicare dal colore, ma è ovviamente un indizio piuttosto chiaro sul fatto che non mancheranno collegamenti con le vicende che hanno coinvolto Rick e i suoi compagni (nonché, magari, i protagonisti di Fear The Walking Dead che pure si erano imbattuti nello stesso simbolo).

"Quei tre cerchi rappresentano tre civiltà diverse strettamente legate tra di loro in tanti modi, in modi molto, molto diversi" spiegò il produttore Scott Gimple al New York Comic Con. La nuova serie farà sicuramente più luce su tutto ciò. The Walking Dead: World Beyond si differenzierà comunque in altri modi dalla serie madre, della quale non condividerà la 'mitologia'.