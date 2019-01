Riflettori puntati su Billy Russo nel nuovo motion poster di The Punisher 2

Non sarà mai chiamato 'Mosaico' nella serie e, tuttavia, è uno dei personaggi più attesi in questa seconda stagione di The Punisher. Stiamo parlando di Billy Russo, interpretato da Ben Barnes.

E proprio al suo Billy Russo è dedicato il nuovo motion poster che mostra "il prima e il dopo" lo scontro avuto con Frank Castle alla fine della scorsa stagione e che, inevitabilmente, lo hanno distrutto non solo nel volto ma anche psicologicamente. Potete vederlo qui sotto.

Questa la sinossi della nuova stagione: "L'ex marine diventato vigilante Frank Castle (Jon Bernthal) ha vissuto una vita tranquilla fino a quando improvvisamente non viene coinvolto nel tentato omicidio di una giovane ragazza (Giorgia Whigham). Mentre è attirato dal mistero che la circonda e da coloro che sono alla ricerca delle informazioni che custodisce, Castle attira su di sé un nuovo bersaglio quando nuovi e vecchi nemici lo costringono a confrontarsi con sé stesso e accettare il suo destino, abbracciando totalmente una vita come "The Punisher . Steve Lightfoot (Hannibal) sarà di nuovo lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dello show. Nel cast ci sono anche Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis), Josh Stewart (John Pilgrim) e Floriana Lima (Dr. Krista Dumont).".

La nuova stagione debutterà su Netflix il prossimo 18 gennaio.