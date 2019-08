Carnival Row: ecco il primo trailer ufficiale della serie Amazon

Dopo aver stuzzicato la curiosità degli spettatori con i primi teaser trailer di Carnival Row, Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer ufficiale della serie a tema fantasy e ambientazione vittoriana con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Nel corso del breve video viene offerta una panoramica del contesto in cui si svilupperà la storia. Il mondo di Carnival Row è caratterizzato dalla presenza di creature mitologiche che sono di fatto immigrate tra gli umani dopo che quest’ultimi hanno invaso le loro terre. La coesistenza tra le due razze viene resa difficile anche a causa del numero crescente della popolazione e da un’insofferenza crescente verso i rifugiati. I protagonisti della storia sono il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), e Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), una fata. I due avranno una relazione nonostante una società sempre più intollerante. In più, Vignette custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere la vita di Rycroft, impegnato a risolvere un caso su una serie di omicidi.





La serie arriva il 30 agosto su Amazon Prime Video e sarà disponibile in lingua originale in oltre 200 paesi. Nel corso dei prossimi mesi verrà aggiunta anche la versione doppiata. Ricordiamo infine che Amazon ha già deciso di rinnovare Carnival Row per una seconda stagione.