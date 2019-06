For All Mankind: ufficiale la nuova serie TV originale Apple

Apple ha presentato For All Mankind, una nuova serie originale di cui è disponibile anche un trailer. La clip ha ottenuto un alto numeri di visualizzazioni e possiamo considerarla uno degli show di punta che caratterizzeranno la line-up di lancio della piattaforma streaming.

La serie originale For All Mankind è in arrivo e, diversamente dal solito, Apple è meno riservata a svelare qualche dettaglio sui loro programmi originali, dato che parliamo di un trailer di due minuti. Il creatore Moore immagina un mondo in cui la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica non è mai finita. Tra gli attori troviamo Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Wrenn Schmidt, Shantel Van Santen e Jodi Balfour. Kinnaman interpreta Edward Baldwin, uno dei migliori astronauti della NASA mentre Dorman e Jones vestiranno i panni di Gordo e Tracy Stevens, una coppia di spicco della NASA. Oltre alla mente di Ronald D. Moore, all'ideazione dello show hanno partecipato anche Matt Wolpert e Ben Nedivi, con la regia di Seth Gordon.

Apple ha presentato il trailer lunedì alla Worldwide Developers Conference di San Jose e la serie sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Apple TV Plus, servizio in abbonamento che un gigante tecnologico prevede di lanciare entro la fine dell'anno. Una novità di cui non vediamo l'ora? Sicuramente c'è molta curiosità. In precedenza Apple aveva rilasciato solo un filmato che conteneva brevi frammenti delle loro produzioni originali durante un evento stampa tenutosi a marzo.

Tra gli altri programmi per questo nuovo servizio di streaming possiamo citare il film drammatico The Morning Show con star come Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell; un remake dello show Amazing Stories di Steven Spielberg del 1985; Little Voice di Sara Bareilles e J.J. Abrams e Dickinson, serie basata sulla vita della famosa autrice, con Hailee Steinfeld nel ruolo della protagonista.