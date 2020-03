La rinascita del Multiverso in Crisi sulle Terre Infinite illustrata in una concept art

Il megacrossover in 5 parti Crisi sulle Terre Infinite ha cambiato per sempre l'Arrowverse, dando vita a un nuovo Multiverso. Adesso, una concept art condivsa da Marc Guggenheim ci riporta alla memoria l'epico momento.

L'attuale situazione dell'Arrowverse, scaturita dal sacrificio di Oliver/Spettro (Stephen Amell) nella penultima parte del crossover, ha riunito gli eroi di casa The CW su un'unica terra, Earth-Prime, permettendo ai protagonisti degli show principali del network di collaborare con più praticità in futuro (e senza viaggiare per terre parallele).



Ma tutto questo, nonostante le apparenze, non ha significato la fine del Multiverso, come si potrebbe pensare... Sul finire dell'episodio abbiamo infatti visto alcuni degli universi rigeneratisi assieme a Earth Prime: Terra-2 (Stargirl e la Justice Society of America); Terra-9 (Titans); Terra-19 (Swamp Thing); Terra-21 (Doom Patrol); Terra-96 (quella del Superman di Brandon Routh) e Terra-12 (Le Lanterne).



La rinascita del Multiverso, però, arrivata a un grande costo per i nostri eroi, e nella concept art condivisa da Marc Guggenheim, il produttore dell'Arrowverse, abbiamo la possibilità di rivedere uno dei momenti salienti dell'episodio.



"Una geniale quanto bella concept art di #CrisisOnInfiniteEarths dalla splendidamente geniale compagnia @ZoicStudios" ha scritto Guggenheim nella caption di accompagnamento al post che trovate anche in calce alla notizia.



E non possiamo che concordare.