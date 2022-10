Ringo Starr sta male: l'ex Beatles annulla il concerto per cause ancora ignote

Ringo Starr, l'ex membro dei Beatles, ha dovuto annullare il suo concerto in Michigan per via di alcuni problemi di salute che gli hanno impedito di salire sul palco. Gli organizzatori hanno precisato che il cantautore non è affetto da Covid ma che comunque, non sarebbe stato in grado di prendere parte all'evento.

"Il concerto di Ringo Starr e della sua All Starr Band previsto per le 20:00 di domenica 02/10/22 al Mystic Showroom è stato posticipato. Ringo è malato, sperava di potersi esibire, ma non è stato possibile e per questo l'annuncio è giunto solo ora, a causa di alcuni problemi alla sua voce. Ringo non ha il COVID-19".

Ricordiamo che Ringo Starr, pseudonimo di Richard Starkey, ha attualmente 82 anni ed è l'unico Beatles ancora rimasto in vita con Paul McCartney, dopo la morte di John Lennon e George Harrison. Al momento le sue condizioni di salute non sembrano troppo preoccupanti e si spera che possa tornare presto ad esibirsi così come fortemente richiesto dal suo pubblico.

Se siete de fan del gruppo di Liverpool, potete dare uno sguardo al documentario The Beatles: Get Back, una produzione di Peter Jackson disponibile su Disney+. E sempre alla celebre band britannica è dedicato anche Yesterday di Danny Boyle, una simpatica commedia musicale dal sapore nostalgico.