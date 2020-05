Ringworld: il classico di Larry Niven sarà una serie TV con un regista di Game of Thrones

Lo scorso settembre, Akiva Goldsman aveva siglato un accordo in esclusiva con MGM per la produzione di diversi progetti, e la compagnia ha commissionato all'autore la sceneggiatura e la produzione esecutiva dell'adattamento televisivo di Ringworld (in italiano i Burattinai), classico della letteratura sci-fi di Larry Niven.

Ed è stato proprio in una recente intervista con Collider che lo stesso Goldsman ha rivelato il nome del regista che dirigerà il pilot della serie: Alan Taylor, nome stranoto del piccolo e del grande schermo, già al timone di diversi episodi di Game of Thrones, a Thor: The Dark World del Marvel Cinematic Universe e il controverso Terminator: Genisys.



Ringworld racconta la storia di Louis Gridley Wu, pronto a festeggiare i suoi 200 anni in una Terra futuristica e iper-tecnologica. Continuamente annoiato, il protagonista accetta un'offerta per unirsi a una giovane donna e a due alieni in viaggio ricco di mistero e tensione alla scoperta di Ringworld, il remoto anello artificiale oltre lo Spazio Conosciuto, pieno di segreti da svelare.



Goldsman ha rivelato a Collider che sta lavorando attivamente alla stesura della sceneggiatura del pilot della serie, che a quanto pare dovrebbe arrivare su Amazon Prime Video: "Alan Taylor è legato alla regia e speriamo che si possa arrivare presto a tradurre tutto in immagini in movimento, ma solo Dio lo sa", riferendosi al lockdown che ha messo in ginocchio l'economia e la produttività di Hollywood e del cinema tutto.