Nell - Rinnegata: tutti i protagonisti della nuova serie fantasy di Disney+

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della nuova serie tv Nell - Rinnegata, prossimo progetto fantasy in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: approfondiamo maggiormente questa interessante serie tv andando alla scoperta dei suoi personaggi principali.

La protagonista sarà Nell, una giovane donna interpretata da Louisa Harland (Derry Girls) che viene incastrata per omicidio e da un giorno all'altro diventa la più famosa brigantessa dell’Inghilterra del XVIII secolo. Insieme a lei, nel corso della sua (dis)avventura, ci sarà anche lo spirito magico Billy Blind, interpretato da Nick Mohammed (Ted Lasso), che le svela un destino più grande di quanto lei abbia mai immaginato.

Tra gli altri attori del cast della serie ci sono anche Frank Dillane (Il serpente dell'Essex, Fear the Walking Dead), che interpreta il volubile amico e talvolta avversario di Nell, Charles Devereux, un'affascinante canaglia con un pericoloso alter ego malvagio, Joely Richardson (Nip/Tuck), che veste i panni dell’eccentrica magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhanger, e Pip Torrens (The Crown, Poldark), interprete di Lord Blancheford. Ényì Okoronkwo (The Lazarus Project) interpreta invece Rasselas, un vivace stalliere che si unisce a Nell nel suo tentativo di libertà, mentre Bo Bragason e Florence Keen sono le due sorelle minori di Nell, Roxy e George. Infine Craig Parkinson (Line of Duty, Black Mirror: Bandersnatch) è Sam, il padre di Nell, un uomo dall'animo gentile.

