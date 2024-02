Nell - Rinnegata è la nuova serie tv Disney+ per i fan del fantasy e di Robin Hood

In occasione del Television Critics Association Winter Press Tour di Los Angeles, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato che la serie tv fantasy Nell - Rinnegata debutterà con tutti gli episodi il 29 marzo in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio.

La serie originale, composta da otto episodi, è scritta e creata dalla sceneggiatrice vincitrice del premio BAFTA Sally Wainwright (Happy Valley) e diretta dal regista Ben Taylor (Sex Education), e racconta la storia di Nell Jackson, una giovane donna scaltra e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell'Inghilterra del XVIII secolo: ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Tra atmosfere fantasy e avventure da fuorilegge in stile Robin Hood, Nell - Rinnegata è interpretata da Louisa Harland (Derry Girls) nel ruolo principale di "Nell Jackson" con Frank Dillane nei panni di "Charles Devereux", Alice Kremelberg in quelli di "Sofia Wilmot", Ényì Okoronkwo nel ruolo di "Rasselas", mentre Nick Mohammed è lo spirito magico "Billy Blind". La serie è prodotta da Lookout Point e include nel team di registi anche Amanda Brotchie (Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no) e MJ Delaney (Ted Lasso), con Jon Jennings come produttore della serie insieme a Stella Merz.

Per altri contenuti da Disney, scoprite quale attesissima serie tv Disney+ è stata appena cancellata dalla piattaforma e non verrà più realizzata.