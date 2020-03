Rinviato ancora il ritorno de Le Iene: la trasmissione in onda il 23 Aprile

A quasi un mese dalla sospensione de Le Iene causa Coronavirus, la redazione del programma di Italia 1 ha annunciato un altro rinvio per il ritorno. Lo show non tornerà in onda il 9 Aprile, come inizialmente annunciato, ma il 23, due settimane dopo.

"Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset. Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei nostri colleghi" si legge nella nota apparsa sulla pagina Instagram del programma, in cui viene sottolineato che "terminata la quarantena, Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile".

L'ultima puntata de Le Iene era andata in onda senza pubblico per la prima volta nella storia. L'inasprimento delle misure di contenimento da parte del Governo però ha spinto Mediaset a sospendere completamente la produzione.