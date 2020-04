Il rinvio di The Last of Us Part 2 posticiperà anche la serie HBO?

Purtroppo, la notizia dell'ultim'ora è che la release di The Last of Us 2 è stata posticipata a causa dell'emergenza CoronaVirus, ma quali saranno le conseguenze per la serie HBO? Il progetto rischia di fermarsi ancor prima di partire?

Appena un mese fa i fan i fan del pluri-premiato The Last of Us hanno letteralmente urlato di gioia quando, senza alcun preavviso, la HBO ha lanciato una vera e propria bomba nel mercato dell'intrattenimento domestico.

L'annuncio della partnership tra Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e Neil Druckmann, direttore creativo del gioco Naughty Dog, ha avuto immediatamente una risonanza di portata mondiale, tanto da divenire trend topic grazie ai milioni di Tweet e post entusiastici.

Appena una settimana dopo l'emittente televisiva annunciava che la produzione dell'adattamento seriale con protagonisti Joel ed Ellie sarebbe iniziato solo dopo il lancio sul mercato del sequel videoludico, previsto per il 29 maggio.

Adesso, il rinvio della distribuzione del titolo potrebbe seriamente rallentare le scadenze previste dalla HBO anche se, ad ora, la stessa non è sbilanciata al riguardo.

A suggerire un eventuale passo in tal senso, imputabile anche allo stop cinematografico ormai globale, potrebbero essere le precedenti dichiarazioni dello stesso Mazin, il quale aveva più volte affermato che Druckmann non intendeva concentrarsi sui due progetti in parallelo, così da dedicare la giusta attenzione ad entrambi... Ma chissà che non cambi idea alla luce dei recenti sviluppi.

La difficoltà di ultimare il gioco, nonostante lo Smart Working, sembrerebbero essere tra le cause principali del rinvio, oltre all'irremovibile decisione di scongiurare una distribuzione scaglionata.

In attesa di nuovi aggiornamenti, e incrociando saldamente le dita, proviamo a consolarci con alcuni poster e teaser fan made apprezzati persino da Druckmann.