Rio Hackford, morto l'attore di The Mandalorian e American Crime Story

Nelle scorse ore abbiamo detto addio a un altro volto noto di Hollywood, Rio Hackford. L'attore di The Mandalorian e American Crime Story è scomparso giovedì all'età di 51 anni, ma solo oggi ne arriva l'annuncio.

A darne la triste notizia alla stampa è stato infatti il fratello Alex Hackford, come segnala anche l'Hollywood Reporter.

Hackford, 51 anni, era da tempo malato, e si è spento nella sua dimora di Sunset Beach, California, nella giornata di giovedì 14 aprile.

L'attore, celebre per aver preso parte a numerose produzioni come i film Swingers con Vince Vaughn e Heather Graham, Jonah Hex con Josh Brolin e John Malkovich, la serie tv Treme con Melissa Leo e Steve Zahn, ma anche lo show di Ryan Murphy American Crime Story o la serie tv di Star Wars The Mandalorian (dove eseguiva la performance capture del droide IG-11 doppiato da Taika Waititi), era il figlio maggiore del regista Premio Oscar Taylor Hackford e di Georgie Lowres, e figliastro dell'attrice Premio Oscar Helen Mirren.

E proprio quest'ultima lo ha voluto ricordare con un messaggio sui social, condividendo nelle ultime ore un post su Instagram (che trovate anche in calce alla notizia).

Hackford lascia la moglie Elizabeth Grace e i figli Waylon e Buck.