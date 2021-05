RIP Sebastian Stan, la fake news in trend su Twitter: preoccupazione per i fan del MCU

L'era digitale facilita enormemente la diffusione di informazioni false e ben poche persone tentano di comprendere le reali fonti di una notizia. Diversi utenti hanno indicato la recente scomparsa dell'attore di Black Panther Chadwick Boseman , proprio per sottolineare quanto sia sottile la linea tra fake news e tragedie terribili, che possono sconvolgere per sempre la vita delle persone. L'attore di Falcon and the Winter Soldier non ha ancora commentato pubblicamente quanto accaduto, alimentando ulteriormente le voci sulla sua presunta morte ma per fortuna, al di là dei trend sui social, nessuna fonte sembra confermare la sua scomparsa. Staremo a vedere cosa dirà nei prossimi giorni.

Nulla di più falso naturalmente e soprattutto per fortuna. L'interprete di Bucky Barnes è vivo e vegeto . Si è trattata di una folle fake news che ha iniziato a circolare sul web e non è ancora chiaro chi sia stato a mettere in giro questa notizia fasulla nè tantomeno sembra esserne chiara la ragione. In molti, pensano semplicemente che quell'hashtag fosse allegorico, e che stesse ad indicare il desiderio di cancellare l'attore per alcune sue sgradevoli affermazioni del passato .

Me checking Twitter to make sure that Sebastian Stan is okay.



#ripsebastianstan pic.twitter.com/kWdnqpm1gp — In My Mind (@MeAloneInMyMind) May 29, 2021

seeing #ripsebastianstan (i don't know who that is btw) and all i can think of is pic.twitter.com/AAfaFGHDVK — Fr Ryan Hilderbrand SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUIA (@FrHilderbrand) May 30, 2021