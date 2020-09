Riparte Tiki Taka: tante conferme per Chiambretti, ma fuori Bobo Vieri e Pistocchi

Partirà lunedì 21 Settembre in seconda serata su Italia 1, a ridosso della prima giornata della Serie A, la nuova stagione di Tiki Taka. Il talk show sul calcio italiano cambia però padrone di casa: al posto di Pierlugi Pardo infatti arriva Piero Chiambretti, con tante novità e molte conferme.

Sarà presente l'opinionista ed ex giudice di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni, che sarà accompagnato da Francesca Barra (che aveva già collaborato con Chiambretti) e Francesca Brienza (compagna dell'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia).

Non mancheranno Franco Ordine e Giampiero Mughini, oltre al giornalista Fabrizio Ferrari che ha lavorato come biografo dell'ex allenatore della Juventus e Chelsea, Maurizio Sarri.

Non sarà della partita Maurizio Pistocchi: secondo un retroscena pubblicato dalla stampa, infatti, Chiambretti l'avrebbe voluto al suo fianco ma Mediaset avrebbe messo il veto a causa del contenzioso legale in corso, poi smentito attraverso una nota in cui il Biscione ha osservato che il gruppo "non pone alcun veto su cast e ospiti nei suoi programmi. Il gruppo degli opinionisti di Tiki Taka è stato creato in assoluta armonia tra la direzione editoriale e il conduttore".

Non è stato confermato nemmeno Bobo Vieri, che ha accusato la trasmissione di averlo fatto fuori senza alcun preavviso: "mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. E’ una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali" ha spiegato l'ex attaccante di Inter e della nazionale italiana.