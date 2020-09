Riparte Uomini e Donne: il lifting di Gemma Galgani divide il pubblico

In uno studio totalmente rinnovato per le norme anti Covid, ha preso il via una nuova edizione di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'argomento centrale di questa prima puntata è stato il lifting di Gemma Galgani che ha diviso il pubblico in studio e a casa.

La corteggiatrice over di Uomini e Donne ha voluto sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per poter sentire meno il peso dei suoi settantanni e sentirsi più a suo agio con se stessa.

"La mia età anagrafica non corrisponde al mio temperamento quindi con questo intervento ho fatto in modo che le due cose si avvicinassero" ha dichiarato la Galgani che una volta giunta in studio non ha potuto fare a meno di scontrarsi con la sua "acerrima nemica" Tina Cipollari.

La famosa opinionista ha infatti detto: "Si dovrebbe vergognare. Ora si è fatta un lifting perché vuole stare con un ragazzo più giovane'', Gianni Sperti invece le ha fatto i complimenti: ''Temevo di vederti completamente cambiata, invece è sempre il tuo viso ma sembri più giovane".

Il pubblico del web ha invece ha ammesso di non notare una particolare differenza nella donna, anzi molti spettatori di Uomini e Donne si aspettavano un cambiamento più significativo che magari potesse comprendere anche una rinoplastica. La prima puntata è poi proseguita con un acceso confronto tra Gemma e il spasimante di 26 anni Nicola. I due si sono definitivamente detti addio tra lo sconcerto generale.

Intanto Maria che si appresta a tornare in TV anche con Amici, si gode la tenera dedica di Maurizio Costanzo ricevuta nei giorni scorsi. I due hanno da poco adottato anche un nuovo cagnolino.