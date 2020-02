Ripercorriamo la prima parte di The Walking Dead 10 in questo video recap

In attesa del 24 febbraio, ossia quando andrà in onda la première della seconda parte della decima stagione di The Walking Dead 10, il canale Youtube di FOX TV UK ha pubblicato un video recap che riassume in meno di tre minuti quanto accaduto fino a ora, il che può essere un buon modo per rinfrescarsi la memoria.

Nel video, che trovate in cima all'articolo, vengono infatti ripercorsi alcuni dei momenti più significativi della prima ondata di episodi, a partire da Alpha (Samantha Morton) che minaccia ripercussioni sugli altri sopravvissuti, colpevoli di aver varcato i confini stabiliti, per arrivare agli ultimi e incerti momenti, in cui Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Aaron (Ross Marquand), Magna (Nadia Hilker), Jerry (Cooper Andrews) e le due sorelle Kelly (Angel Theory) e Connie (Lauren Ridloff) sono intrappolati in una grotta piena zeppa di walkers, dopo essere caduti in un tranello da parte della leader dei Sussurratori.



Non mancano poi la fuga di Negan (Jeffrey Dean Morgan) grazie a un complice misterioso, così come il colpo di scena riguardante Dante (Juan Javier Cardenas), rivelatosi al servizio di Alpha e macchiatosi dell'omicidio di Siddiq (Avi Nash).



Nel frattempo, AMC ha pubblicato le sinossi ufficiali dei prossimi due episodi di The Walking Dead. I fan, invece, sono alla ricerca di indizi e dettagli che potrebbero anticipare gli sviluppi futuri. In particolare, il titolo di una puntata fa temere per le sorti di Carol.