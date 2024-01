Ripley, Andrew Scott in bianco e nero nel teaser della serie Netflix

Tom Ripley, Thomas Ripley, Mr.Ripley. Servono poche, anzi pochissime parole per descrivere il teaser trailer di Ripley, la mini serie Netflix incentrata sul protagonista della serie di romanzi di Patricia Highsmith.

Se abbiamo già catturato qualche immagine di Andrew Scott in Ripley, il primo teaser dell'adattamento televisivo ci regala un ritratto in bianco e nero delle caratteristiche peculiari di Tom Ripley: un uomo misterioso, privo di indirizzo, di un recapito telefonico o di un ufficio di riferimento. Un uomo che opera nell'ombra, il cui nome rimbomba potente.

Ripley è scritta e diretta da Steven Zaillian: la serie Netflix è ambientata a New York, negli anni '60 quando Tom Ripley non conduce ancora una vita fatti di "inganni, frodi e omicidi". In questi anni sviluppa il gusto per i passatempi sofisticati, e passa da truffatore che sbarca il lunario a camaleontico killer. Al fianco della star di All of Us Strangers, anche Johnny Flynn nel ruolo di Dickie Greenleaf e Dakota Fanning come Marge Sherwood. E se Mr. Ripley rimane una delle figure più carismatiche del cinema e del mondo della letteratura, sarà Andrew Scott a dargli nuova vita sul piccolo schermo.

Gli esordi del truffatore nato dalla penna di Patricia Highsmith approderanno su Netflix il prossimo 4 aprile!