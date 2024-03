Ripley, Andrew Scott vola in Italia nel trailer della serie Netflix!

Andrew Scott sta vivendo quello che forse verrà ricordato come il periodo della sua definitiva consacrazione: già noto soprattutto grazie alle sue interpretazioni in show come Sherlock e Fleabag, l'attore che in questi giorni è in sala con Estranei si presenta ora come novello Tom Ripley nel trailer del nuovo adattamento targato Netflix.

Già anticipato dal teaser di Ripley uscito qualche settimana fa, il trailer della nuova serie ci porta, proprio come fu per il film del 1999, in un'Italia anni '50 che stavolta viene in maniera furba ma efficace resa in bianco e nero: è qui che, naturalmente, avranno luogo le vicende che vedranno protagonista il personaggio di Andrew Scott.

Il trailer ci aiuta in effetti a ripassare per grandi linee quella che sarà la trama della serie: Tom Ripley, in seguito a un equivoco, viene inviato in Italia dal signor Greenleaf, che spera nel suo intervento per convincere il figlio a tornare a casa da quello che è un vero e proprio esilio dorato alle spese del padre; il giovane Dickie, però, non vorrà saperne e arriverà ad affascinare il suo nuovo amico al punto tale da fargli desiderare di prendere il suo posto. E voi, cosa ne dite? Il trailer vi è sembrato convincente? Fatecelo sapere nei commenti!