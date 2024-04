Ripley, Netflix farà la seconda stagione? Parla lo showrunner

. Ripley ha riportato su Netflix la storia già trasposta nei film dedicati al personaggio e adattati dal romanzo Il Talento di Mr. Ripley.. Lo showrunner della serie ha discusso del successo ottenuto, spiegando come secondo il suo punto di vista ci sarebbero ancora diversi aspetti della narrazione da poter approfondire e raccontare.

Dopo aver condiviso il trailer di Ripley, torniamo ad occuparci dello show presente sul catalogo della piattaforma di streaming dalla N rossa per riportare le parole di Steven Zaillian, autore della serie, a proposito delle differenza tra gli adattamenti cinematografici e questo nuovo prodotto seriale e riguardo la possibilità di continuare a lavorare sulla storia.

Intervistato da Collider, lo sceneggiatore ha spiegato come abbia deciso di portare in scena qualcosa che fosse assente nei film: “Penso che qualsiasi storia possa essere raccontata in due ore, ed è stato fatto. È quello che so fare. Nella Maggior parte della mia carriera ho fatto film. In questo caso specifico, ho pensato che questo personaggio fosse abbastanza complesso e interessante da poter sostenere una presentazione in otto ore e a puntate. E la cosa mi ha permesso di approfondire aspetti del libro per i quali i film non hanno avuto tempo. Era ovvio che avrebbero tagliato le cose per motivi di tempo, compreso l’ispettore Ravini. Il suo personaggio è reso in maniera piuttosto semplice, direi, nei film, ma lo amo. Adoro il gioco del gatto e del topo che fa con Tom Ripley. È stato un aspetto su cui mi è piaciuto poter spendere del tempo”.

Quindi Zaillian ha parlato dell’eventualitò di continuare a lavorare sulla storia: “Ci sono altri libri e sono molto belli. Lo rifarei se potessi, ma intendo dire: ho altri cinque anni per farlo? Dovrei pensare a questo aspetto. Ma per quanto riguardi la continuazione del personaggio, sì, penso ci sia ancora molto da raccontare di Tom Ripley. Tom Ripley cambia molto nel corso dei cinque libri e sono tutti interessanti. Sono anche stati fatti dei film sugli altri libri, quindi, date le giuste circostanze, potrebbero esserci nuovi episodi”.

In attesa di scoprire se queste idee si concretizzeranno in una nuova stagione della serie, vi lasciamo alla nostra recensione di Ripley.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.