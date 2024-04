Ripley, perché la serie tv del momento su Netflix è in bianco e nero?

Molti registi scelgono di avvalersi del bianco e nero per i film e le serie tv che realizzano, e anche Ripley, la nuova serie tv disponibile su Netflix con Andrew Scott, rientra in questa categoria. Il motivo della scelta del bianco e nero l'hanno spiegata il creatore Steven Zaillan e il direttore della fotografia Robert Elswitt.

Ripley è tratto dal celebre romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith e proprio per omaggiare il testo di partenza è stato scelto il bianco e nero. Rispetto ai precedenti adattamenti, la serie si focalizza principalmente sul protagonista, e secondo Elswitt, questa scelta evidenzia l'interpretazione interiorizzata di Scott:"Ha un volto così espressivo che domina la serie. Era sempre divertente trovare un modo interessante di creare contrasto e ombre sul suo viso".



Eliminare ciò che veniva ritenuto superfluo intorno al protagonista ha permesso allo show di concentrarsi sulla performance di Andrew Scott. La decisione, come spiega Zaillan, è stata presa principalmente per mantenere una certa fedeltà con il materiale di partenza:"L'edizione del libro di Ripley che avevo sulla mia scrivania, aveva una suggestiva fotografia in bianco e nero sulla copertina". Quando ha iniziato a lavorare alla serie, Zaillan aveva in testa quell'immagine che l'aveva ispirato. Se siete interessati a saperne di più potete leggere la spiegazione del finale di Ripley.

Ambientata nella New York degli anni '60, la serie racconta la storia di Tom Ripley, assunto dal signor Greenleaf per riportare suo figlio Dickie dall'Italia agli Stati Uniti. L'incontro sulla costa campana con il rampollo dei Greenleaf inaugurerà l'intricato piano di Tom. Nel cast della serie anche Dakota Fanning, Johnny Flynn, Eliot Sumner e alcuni interpreti italiani come Margherita Buy, Maurizio Lombardi e Vittorio Viviani. Su Everyeye è disponibile la recensione di Ripley, la serie diretta da Steven Zaillan.

