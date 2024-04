Ripley, spiegazione del finale della serie Netflix con Andrew Scott

Dopo le indiscrezioni riguardanti la seconda stagione di Ripley, andiamo alla scoperta del finale della serie Netflix e del suo significato. Da qui in poi saranno presenti spoiler.

Tom si è trasferito con lo pseudonimo di Timothy Fensahw e ora vive in Inghilterra, rendendo molto più complicato rintracciarlo di nuovo. Alla fine, Tom Ripley viene catturato, ma non punito grazie alla sua nuova identità.

La conclusione di "Ripley" rivela Tom come un abile ingannatore, rievocando il famoso personaggio V.M Varga della serie Fargo. Superando costantemente coloro che si insospettiscono e lo inseguono, egli prevede e contrasta abilmente le loro mosse mentre si avvicinano a svelare i suoi segreti più profondi. La sua inquietante abilità nell'improvvisazione dopo crimini grotteschi affascina in modo inquietante, ai limiti del non umano. Nonostante la fuga in Inghilterra, nelle scene conclusive di "Ripley", Tom appare insoddisfatto.

L'aspetto più inquietante di Tom Ripley è l'incapacità del pubblico di cogliere la sua vera essenza o i suoi desideri. Guidato apparentemente dal guadagno economico e dal lusso, il personaggio di Tom manca di qualsiasi qualità umana relazionabile che possa rivelare i suoi veri interessi. Nonostante la sua fuga in Inghilterra, come conclude il racconto, la soddisfazione gli sfugge. Rimane distaccato, sperimentando la vita in modo superficiale attraverso i beni di Dickie. Qui potete leggere la nostra recensione di Ripley.

