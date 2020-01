Riprendono i lavori per Shogun: le prossime riprese saranno in Giappone

Dopo che più di un anno fa FX aveva annunciato Shogun, la serie limitata basata sul celebre libro di James Cavell, era stata messa in pausa. Adesso i lavori sono ripresi e la produzione si sposterà direttamente in Giappone.

A capo del progetto adesso è stato scelto Justin Marks, che agirà non solo come produttore esecutivo ma anche come scrittore. Marks ha preso i posto di Ronan Bennet che ha dovuto abbandonare la sceneggiatura, come affermato dal presidente di FX, John Landgraf.

"Lo scrittore non era più disponibile per poter lavorare alla sceneggiatura. Così siamo tornati nuovamente a lavorarci sopra. Adesso ci troviamo nella fase di sviluppo e siamo molto entusiasti degli script realizzati" ha affermato Landgraf al portale Deadline, sottolineando poi l'ottimo lavoro svolto attualmente dal nuovo sceneggiatore, con la partecipazione di Rachel Kondo "La cosa interessante è che in passato avresti potuto fare una versione occidentalizzata di Shogun, mentre adesso puoi realizzarla nel modo più autentico possibile. Fare le riprese in Giappone è davvero qualcosa di molto impegnativo, perché si tratta di una cultura produttiva diversa da quella americana".

Al centro delle vicende di Shogun troviamo tre personaggi: il navigatore britannico John Blackthorne e il potente generale Lord Toranaga in contrasto tra di loro, e Lady Mariko, una samurai dalla grandi abilità che farà di tutto per dimostrare il proprio valore.

La serie sarà composta da dieci episodi e ancora non si hanno notizie sulla data di messa in onda. Per quel che riguarda il network FX, infine, vi ricordiamo che recentemente ha rinnovato American Horror Story per altre tre stagioni.