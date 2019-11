Al via le riprese di Curon, la nuova serie Netflix sul villaggio sommerso

Dopo l'annuncio di Netflix della scorsa primavera, i lavori di Curon sono entrati nel vivo con l'inizio delle riprese.

Nuova serie originale Netflix, Curon è prodotta da Indiana Production ed è un dramma soprannaturale "in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di sé stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra" come si legge nella descrizione ufficiale.



Il teatro della vicenda, infatti, sarà il comune di Curon Venosta, della provincia di Bolzano. Uno degli aspetti più caratteristici del luogo è che l'antico villaggio di Curon è sommerso dal lago di Resia, creato artificialmente negli Anni Cinquanta per la produzione di energia idroelettrica. Ancora oggi, però, il campanile della chiesa emerge dall'acqua, per quella che è un'immagine suggestiva ma allo stesso tempo capace di generare misteri e leggende. Una di queste, infatti, "narra che in certe notti puoi sentire il suono delle campane che, però, sono state rimosse nel 1950".



Leggiamo dunque la sinossi: "Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi".



Nel cast di Curon troviamo: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).



La prima stagione di Curon prevede 7 episodi, diretti da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. L'head writer della serie è Ezio Abbate , che ha collaborato con gli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano.



Curon è in arrivo nel 2020 su Netflix e ricordiamo agli appassionati di videogiochi che è in sviluppo A Painter's Tale: Curon, 1950, titolo italiano ispirato dal borgo misterioso.