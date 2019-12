Le riprese di Moon Knight potrebbero iniziare nel 2020

Al momento, Moon Knight è una serie avvolta nel mistero. Sappiamo che il titolo di lavorazione è Good Faith e che lo showrunner sarà Jeremy Slater, il co-creatore di The Umbrella Academy. Secondo un nuovo rumor, però, le riprese potrebbero iniziare già nel 2020 presso i Pinewood Studios, nel Regno Unito.

Questi studi sono stati già usati dalla Marvel per le riprese di Black Widow e de Gli Eterni e dunque potrebbero ospitare anche la nuova serie Disney+ che andrà a comporre la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Charles Murphy, colui che ha diffuso questa voce, sostiene che i lavori dovrebbero iniziare una volta finito di girare Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Ricordiamo che nei giorni scorsi Murphy ha anche dichiarato che Doctor Strange potrebbe comparire in WandaVision.



Il nuovo film sullo Stregone Supremo, inoltre dovrebbe essere girato presso i Pinewood Studios tra la primavera e l'estate del 2020, mentre il prossimo lungometraggio che li userà dovrebbe essere Ant Man 3, ma in questo caso parliamo di inizio 2021. Insomma, se la voce venisse confermata, possiamo aspettarci che Moon Knight venga girata in mezzo a questi due film, dunque nella seconda parte del 2020.

In ogni caso, potrebbe trattarsi della prima serie dei Marvel Studios a essere girata nel Regno Unito. Show come She-Hulk o Ms. Marvel, infatti, dovrebbero essere girate ad Atlanta, come nel caso di The Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, e Loki.



Intanto, un leak potrebbe aver svelato chi sarà il villain in Moon Knight.